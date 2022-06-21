Масштабну пожежу в Дніпропетровській області гасили понад дві години, зазначили у ДСНС.

Масштабна пожежа сталася через ворожий обстріл Криворізького району з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє у Facebook Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

"Влучив по Широківській громаді. Там на відкритій території сталася масштабна пожежа. Через обстріл загорілася трава та очерет. Полум’я охопило 3,5 га території. Була загроза загорання житлових будинків. Рятувальники встигли локалізувати вогонь", - сказано в повідомленні.

У повідомленні також зазначається, що гасіння пожежі триває вже понад дві години.

Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. Вороги спочатку обстрілювали військові об'єкти, а потім - і цивільні, зокрема, в Дніпропетровській області, були жертви та постраждалі.

15 червня стало відомо, що окупанти з "Ураганів" обстріляли Зеленодольськ та Апостолове.

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