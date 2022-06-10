Вілкул зазначає, що ворог все більш деморалізований і несе втрати в живій силі і техніці.

На Криворізькому напрямку ворог веде практично цілодобові обстріли по всій лінії зіткнення.

Про це повідомив глава ОВО Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Ситуація на Криворізькому напрямку фронту зберігається напруженою, але повністю контролюється ЗСУ. Всі підрозділи наших частин проявляють мужність і героїзм. За інформацією Міністерства оборони України, окупанти зосереджені на зміцненні оборони. Обладнають раніше зайняті ними рубежі і встановлюють мінні загородження", - йдеться в повідомленні.

Вілкул зазначає, що ворог все більш деморалізований і несе втрати в живій силі і техніці.

"У той же час ворог веде практично цілодобові обстріли по всій лінії зіткнення з РСЗВ, ствольної артилерії, мінометів. Вночі у Криворізькому районі під обстріл ворога потрапила Ганнівка – це Широківська громада, без жертв. В Апостолівській громаді був обстріляний населений пункт Українка, там практично знищено приватне домоволодіння. Жертв немає. А у Великій Костромці Зеленодольської громади через обстріл орків легкі поранення отримала цивільна жінка 1981 року народження, знищено домоволодіння. Також, Дніпропетровською обласною прокуратурою розпочато розслідування за фактом порушення окупантами законів і звичаїв війни за фактами пошкодження в Українці і Великій Костромці школи, дитячого садка, аптеки, Палацу культури і 12-ти житлових будинків", - додає він.

Також повідомляється, що з 08.00 11.06.22 на території Кривого Рогу буде змінено порядок звучання сирен при повітряній тривозі.

"Тепер, у разі отримання попередження про небезпеку ворожого удару з повітря, сигнал "тривога" буде включатися і звучати протягом перших 5-ти хвилин. А після отримання сигналу "відбій" буде включатися коротке звучання сирени тривалістю 15-20 секунд. При цьому повідомлення "Повітряна тривога" і "відбій" в офіційних каналах месенджерів і додатках будуть надходити в звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.

Вілкул підкреслює, що росіяни були відсунуті від міста і тепер з гармат і "Градів" по Кривому Рогу дістати не зможуть.

"Але небезпека ракетних ударів зберігається. Тому переконливо прошу - при повітряній тривозі слідувати в укриття і перебувати в них до сигналу "відбій". Бережіть себе і своїх близьких!", - підсумував Вілкул.

Раніше Росія вдарила ракетами по Кривому Рогу.

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