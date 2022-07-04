На Дніпропетровщині ворожі обстріли спричинили пожежу на полях, згоріло 90 га озимого ячменю.
Про це у своєму Telegram-каналі написав голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, інформуючи про ситуацію в регіоні протягом 131-ї доби повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну.
"Знову обстріли, знову Криворізький район. Сьогодні окупанти поцілили по територіях Зеленодольської та Широківської громад, через що сталися пожежі на полях. У Широківській громаді горіло майже 90 га озимого ячменю, вогонь вже загасили", - написав він.
Також під ворожим ударом була територія Апостолівської громади, там зайнялася суха трава.
Окрім цього, внаслідок ворожих обстрілів у Великій Костромці частково пошкоджено будівлю школи та дитсадка.
"На щастя, всюди минулося без постраждалих. В інших районах Дніпропетровщини день минув мирно", - зазначив Лукашук.
За його словами, ворог вдається до обстрілів полів, щоб послабити ресурси українців.
"Спалюють врожай, створюючи продовольчу кризу. Шукають в полях укріплені пункти, які знищить вогонь. Російські окупаційні війська вчиняють злочини проти людяності, проти мирного населення, виконують злочинні накази", - наголосив голова ОВА.
Нагадаємо, війська РФ здійснили повномасштабне вторгнення в Україну рано вранці 24 лютого. Окупанти обстрілювали цивільні об'єкти, зокрема, в Дніпропетровській області.
3 липня стало відомо, що на Дніпропетровщині супротивник завдав удари по Криворізькому району.
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