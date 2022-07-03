Попередньо, люди не постраждали.

Окупанти вкотре обстріляли Дніпропетровську область.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної Військової адміністрації Валентин Резніченко.

"У нас знову обстріли. Вранці ворог вдарив по Криворізькому району. Кілька разів потрапив по дачному масиву в Зеленодольську - три будинки зруйновано, один пошкоджено", - зазначив він.

За словами Резніченка, попередньо, люди не постраждали.

"В інших районах області на цю хвилину спокійно", - уточнив голова ОВВА.

Ситуація на Дніпропетровщині:

18 червня 2022 року три ракети РФ потрапили в нафтобазу в Новомосковському районі регіону, виникла масштабна пожежа, постраждали 11 осіб.

26 червня 2022 року російські окупанти з "Градів" обстріляли Зеленодольську громаду в Дніпропетровській області.

30 червня 2022 року російські окупанти вдарили по Дніпропетровщині.

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