У результаті ворожого обстрілу загинула одна особа.

Російські окупанти обстріляли село Мар’янське на Дніпропетровщині забороненими касетними боєприпасами.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, 17 квітня 2022 року збройні сили РФ здійснили реактивний артилерійський обстріл системою залпового вогню "Торнадо-С" із забороненими касетними бойовими зарядами населеного пункту Мар'янське Криворізького району на Дніпропетровщині", - мовиться у дописі.

Унаслідок обстрілу окупантами загинув місцевий житель.

Пошкоджень також зазнали домоволодіння, житлові будинки та автівки мешканців села.

При цьому, будь-які військові об'єкти на цій території відсутні.

"Вказані дії РФ становлять пряму загрозу життю й здоров'ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме конвенції про заборону касетної зброї", - наголосили в ОГП.

Так, Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.

Ворог спершу скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирних людей, зокрема, в населених пунктах Дніпропетровської області. 3 квітня стало відомо, що супротивник обстріляв Кривий Ріг зі "Смерчів".

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