Місто під контролем ЗСУ.

Глава Криворізької ОВА Олександр Вілкул заявив про обстріл міста російськими окупантами.

Про це він розповів у вечірньому зведенні.

В Інгулецькому районі окупанти вдарили по цивільних об’єктах, постраждали десятки приватних будинків та один навчальний заклад. Без жертв.

За його словами, вогонь ворог вів з реактивної системи залпового вогню "Смерч". Інша РСЗВ "Град" завдяки зсуненню боїв до Кривого Рогу вже не діставала.

"Орки били "Смерчами", били, знову ж таки, забороненими Женевською конвенцією касетними боєприпасами", - сказав Вілкул.

Місто під контролем ЗСУ.

Як писав УНІАН, у ніч на 2 квітня росіяни обстріляли Кривий Ріг з реактивних систем залпового вогню "Град".

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