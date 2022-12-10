Через обстріли з боку супротивників пошкоджено понад 10 житлових будинків.

На Донеччині під удар російських окупантів протягом доби потрапили вісім населених пунктів - пошкоджено 11 житлових будинків і магазин, є поранені мирні жителі.

Окупанти били з авіації, реактивних систем залпового вогню "Град", артилерії, мінометів і танків, про це повідомили у Головному управлінні поліції Донецької області.

Ворог атакував міста Авдіївка, Бахмут, Гірник, Курахове, смт Велика Новосілка, села Бердичі, Кам’янка, Дружба.

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"Зафіксовано авіаудар по селу Кам’янка. Інформація щодо жертв та пошкоджень не надходила. Найбільше ударів - 11 - витримала Авдіївка. Рашисти били по місту з "Градів" та артилерії, влучили в багатоквартирний будинок, травмувалася людина. Внаслідок артилерійських обстрілів маємо поранених у Бахмуті", - інформує поліція.

Протягом доби поліція Донеччини задокументувала 22 російських обстріли.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Ситуація в Донецькій області зараз - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко сьогодні, 10 грудня, повідомив, що за минулу добу в області внаслідок обстрілів окупантів поранень зазнали четверо цивільних: 2 у Бахмуті, 1 в Авдіївці та 1 у Костянтинівці.

8 грудня чиновник повідомляв, що за добу в регіоні через ворожі обстріли загинуло 9 цивільних.

Також Кириленко поділився, що з початку повномасштабного вторгнення Росії у Донецькій області окупанти вбили 1 тис. 251 цивільного, ще 2 тис. 715 дістали поранень. Це дані без урахування жертв у Маріуполі і Волновасі, точну кількість яких наразі неможливо встановити.

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