За добу на Донеччині через російські обстріли загинуло 9 цивільних. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"За 7 грудня росіяни вбили 9 мирних жителів Донеччини: 6 у Кураховому, 1 у селі Красногорівка, 1 в Іванівці та 1 у Бахмуті", - зазначив він.
Кириленко уточнив, що ще 15 людей в області дістали поранення.
Голова ОВА вчергове наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Обстріл Курахового
7 грудня росіяни вдарили по місту Курахове на Донеччині. Окупанти гатили по місту з РСЗВ. Під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки.
Спочатку повідомлялося, що внаслідок обстрілу загинули вісім цивільних громадян та п'ять дістали поранення. Згодом кількість загиблих зросла до 10.