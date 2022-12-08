За добу в обласні через російські обстріли 15 осіб дістали поранення.

За добу на Донеччині через російські обстріли загинуло 9 цивільних. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 7 грудня росіяни вбили 9 мирних жителів Донеччини: 6 у Кураховому, 1 у селі Красногорівка, 1 в Іванівці та 1 у Бахмуті", - зазначив він.

Кириленко уточнив, що ще 15 людей в області дістали поранення.

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Голова ОВА вчергове наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

7 грудня росіяни вдарили по місту Курахове на Донеччині. Окупанти гатили по місту з РСЗВ. Під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки.

Спочатку повідомлялося, що внаслідок обстрілу загинули вісім цивільних громадян та п'ять дістали поранення. Згодом кількість загиблих зросла до 10.

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