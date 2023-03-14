Унаслідок ворожих ударів за добу у регіоні постраждали 14 осіб.

За добу на Донеччині через ворожі обстріли загинуло троє та поранено 14 людей.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Зокрема, загинули двоє людей у Костянтинівці та одна людина в Авдіївці. Ще 14 людей в області зазнали поранень.

За даними ОВА, загалом з початку повномасштабного вторгнення в області через ворожі обстріли вбито 1 тис. 410 та поранено 3 тис. 183 людини.

Відео дня

Кириленко вчергове наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Ситуація в Донецькій області - що треба знати

На Донбасі вже не один місяць тривають запеклі бойові дії. Епіцентром боїв стало місто Бахмут Донецької області. Через супротивників у місті є багато руйнувань та жертв.

Військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак говорив, що під час спроб захопити Бахмут ворог рівняє місто з землею. За словами експерта, бої за Бахмут просто катастрофічно жахливі.

Вас також можуть зацікавити новини: