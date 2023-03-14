За добу на Донеччині через ворожі обстріли загинуло троє та поранено 14 людей.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Зокрема, загинули двоє людей у Костянтинівці та одна людина в Авдіївці. Ще 14 людей в області зазнали поранень.
За даними ОВА, загалом з початку повномасштабного вторгнення в області через ворожі обстріли вбито 1 тис. 410 та поранено 3 тис. 183 людини.
Кириленко вчергове наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Ситуація в Донецькій області - що треба знати
На Донбасі вже не один місяць тривають запеклі бойові дії. Епіцентром боїв стало місто Бахмут Донецької області. Через супротивників у місті є багато руйнувань та жертв.
Військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак говорив, що під час спроб захопити Бахмут ворог рівняє місто з землею. За словами експерта, бої за Бахмут просто катастрофічно жахливі.