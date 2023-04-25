Супротивник вбив двох жителів одного з населених пунктів Донецької області.

На Донеччині за добу внаслідок російської агресії загинули дві цивільні людини, ще 13 зазнали поранень.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у вівторок. 24 квітня. "За 24 квітня росіяни вбили двох жителів Донеччини - у Шахтарському. Ще 13 людей в області дістали поранення", - зазначив Кириленко.

Зокрема, три людини поранено у Нью-Йорку. Як повідомив голова ОВА, на Горлівському напрямку в результаті обстрілу пошкоджено школу у Часовоярській громаді. Під обстріли потрапили околиці Іллінівської громади.

Відео дня

На Донецькому напрямку відбулося шість обстрілів Курахівської громади - пошкоджено школу, 2-поверхівку та 15 приватних будинків. У Новобахмутівці Очеретинської громади пошкоджено будинок. Авдіївка протягом вечора зазнала обстрілів з артилерії та "Градів" - пошкоджено будинки на п'ятьох вулицях.

Ситуація в Донецькій області - зараз це варто знати

Вороги вже тривалий час намагаються наступати на частині Донбасу. Ворог зосередив зусилля на тому, щоб йти вперед на Авдіївському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Супротивники стріляють не лише по українських воїнах, а й по мирних населених пунктах.

Варто зазначити, що під час спроб наступу супротивники зазнають дуже серйозних втрат. Загальні втрати РФ в Україні вже становлять приблизно 187 770 окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: