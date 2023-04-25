З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 187 770 окупантів, з них 690 за минулу добу, 24 квітня 2023 року.
Згідно з оновленими даними Генштабу станом на ранок 25 квітня, за понад рік війни проти України російські терористи втратили вже:
- 3688 танків, з них 5 одиниць за добу;
- 7151 бойових броньованих машин, з них 12 - за минулу добу;
- 2863 артсистем (+14) і 539 одиниць РЗСВ.
Крім того, знищено ще дві одиниці ППО ворога (всього з початку повномасштабного вторгнення - 291), 308 літаків та 294 гелікоптерів.
Також військам протиповітряної оборони ЗСУ вдалось знешкодити 911 крилаті ракети противника та 2437 БПЛА (з них 24 - за минулу добу).
За 24 квітня знищено ще 31 одиницю автотехніки і цистерн росіян та 6 одиниць спецтехніки. У даних щодо кораблів і катерів без змін - знищено 18 кораблів /катерів.
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