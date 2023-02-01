Через супротивників у Донецькій області за добу постраждали шість осіб.

У вівторок, 31 січня, російські окупанти вбили чотирьох людей в Донецькій області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "Росія вбиває цивільних! За 31 січня росіяни вбили чотирьох жителів Донеччини: двох у Бахмуті, одного у Парасковіївці та одного у Вугледарі", - зазначив він.

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Ще шістьох людей в області було поранено.

Ситуація в Донецькій області - зараз це варто знати

Як писав УНІАН, 31 січня Павло Кириленко повідомив, що у Бахмуті через артилерійський обстріл російських окупантів загинули двоє людей, а також було поранено чотирьох цивільних. Один із загиблих - неповнолітній хлопець.

Влада України оголошувала евакуацію з неокупованої території Донецької області.

Варто зазначити, що на Донбасі вже не один місяць тривають запеклі бої. Вранці 1 лютого Генштаб Збройних сил України повідомив, що вороги не припиняють наступати на Лиманському й Бахмутському напрямках.

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