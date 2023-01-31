Росіяни вдарили по житловому масиву в Бахмуті зі ствольної артилерії. П'ятеро людей дістали поранення.

У Бахмуті через артилерійський обстріл російських окупантів 31 січня загинули двоє людей, а також було поранено четверо цивільних.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Він зазначив, що російські окупанти перетворили Бахмут на суцільні руїну.

"Вже кілька місяців поспіль окупанти методично й цілеспрямовано гатять по Бахмуту, вбивають його жителів. Сьогоднішній день, на жаль, не виняток: дві людини загинули внаслідок чергового артобстрілу, який стався кілька годин тому. Один із загиблих - неповнолітній хлопець", - повідомив Кириленко.

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За його словами, наразі відомо про чотирьох поранених цивільних. "Пошкоджень зазнала аптека. Росіяни рівняють Бахмут із землею, вбиваючи всіх, до кого можуть дотягнутися", - зазначив голова Донецької ОВА.

Як зазначили в Офісі генпрокурора, росіяни вдарили по житловому масиву в Бахмуті зі ствольної артилерії.

"В результаті обстрілу загинули чоловік і 12-річний хлопчик. Поранення різного ступеню тяжкості отримали п'ять містян. Постраждалим надається кваліфікована медична допомога. Пошкоджено будівлі магазинів і аптек та інші споруди", - йдеться в повідомленні.

Прокурори здійснюють досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Війна в Україні - ситуація на Донеччині

Як повідомляв УНІАН, наразі в Донецькій області відбуваються одні з найзапекліших боїв з російськими окупантами. За словами голови ОВА Павла Кириленка, уздовж усієї лінії фронту в Донецькій області спостерігається значне загострення ситуації. Зокрема, російські окупанти посилили обстріли прифронтових населених пунктів Донеччини на тлі відсутності успіхів на полі бою.

За даними Нацполіції, 28 січня на Донеччині було зруйновано та пошкоджено 40 цивільних об'єктів, є загиблі та поранені. Правоохоронці задокументували за добу 21 удар по території області.

Загалом 28 січня росіяни вбили чотирьох жителів Донеччини: трьох у Костянтинівці та одного у Бахмуті. Ще 17 людей в області зазнали поранень. У цей день, зокрема, росіяни обстріляли Костянтинівку ракетами С-300. Внаслідок влучань у житлових кварталах міста три людини загинули, постраждали щонайменше 14 цивільних.

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