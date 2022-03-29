На ізюмському напрямку ворог несе великі втрати, від Харкова українські військові відсувають окупантів у роганському, дергачівському та чугуївському напрямках.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що над Ізюмом українські військові знищили безпілотник та літак Су-34 окупантів.

Про це він заявив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Щодо Ізюму - наші збройні сили тримають свої позиції, нищать сили ворога, сьогодні було збито літак Су-34, а також безпілотник", - зазначив голова ОВА.

За його словами, ворог на цьому напрямку несе великі втрати і хоче обійти Ізюм та піти на Луганську та Донецьку область.

"Однак, ще жодна їх операція на цьому напрямку не досягла успіху", - сказав Синєгубов.

Він підкреслив, що українські військові утримують свої позиції й поблизу Харкова

"Зараз ведеться операція з відсунення ворога у роганському, дергачівському та чугуївському напрямках. Наші військові звільняють ці населені пункти від окупації", - розповів очільник ОВА.

Як повідомляв УНІАН, Росія продовжує атакувати на сході і ключовим напрямком є Ізюм Харківської області.

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