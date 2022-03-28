Традиційно Маріуполь, також Чернігів - в обох містах дуже складна ситуація, але українські військові продовжують стояти там, продовжують воювати.

Ворог продовжує атакувати на сході і ключовим напрямком є Ізюм Харківської області.

Про це радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

Він зазначив, що сьогодні під ранок були "достатньо сильні обстріли по великій частині території України". За його словами, були вибухи в Луцьку, біля Житомира.

"Ворог продовжує атакувати на сході і в принципі ключовий напрямок, наскільки ми розуміємо, це Ізюм і в сторону до Донбасу, бо це пряма дорога на Слов'янськ. Це один з важливих для росіян напрямків, де вони концентруються і хочуть пробитися", - сказав Денисенко.

За його словами, "традиційно Маріуполь, традиційно можемо говорити про Чернігів - в обох містах дуже складна ситуація, але ми продовжуємо стояти там, продовжуємо воювати".

Він також відзначив, що у місті Рубіжне українські захисники змогли відкинути ворога з одного з районів цього населеного пункту.

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