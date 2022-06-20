Людина підірвалася на міні супротивника у Циркунах, зазначили в Харківській обласній військовій адміністрації.

Внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині поранено 8 цивільних, троє з них - діти.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Так, у м. Люботин ворог завдав ракетного удару по закладу освіти. Попередньо, постраждалих немає. В Богодухівському районі обстріляне с. Баранівка, пошкоджено приватний будинок. Обстрілів зазнала Мала Данилівка.

"У Балаклії 2 людей поранені, в с. Іванівка, Ізюмського району, - 3, в тому числі діти 13 та 14 років. Обстрілів зазнав Чугуїв - 1 постраждалий. У Первомайському, Лозівського району, поранена дитина 13 років. У Шевченковому, Куп'янського району, також 1 постраждалий", - повідомив він.

У Ізюмському районі досі триває ліквідація пожежі на нафтопереробному підприємстві, яке зазнало удару російських окупантів 18 червня.

Тим часом у с. Циркуни, Харківського району, місцевий чоловік 74 років підірвався на російській міні. Госпіталізований з пораненнями.

Нагадаємо, РФ вдерлася на українську територію рано вранці 24 лютого й розпочала повномасштабну війну. Супротивник спочатку бомбив військові об'єкти, а потім - і цивільні, зокрема, у Харкові та області, були жертви та постраждалі.

18 червня стало відомо, що супротивники обстріляли промзону Харкова ракетами з тепловими пастками.

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