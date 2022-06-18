Під удар потрапила промислова зона міста.

18 червня російські окупанти обстріляли Харків. Для цього вони використали ракети з тепловими пастками. Під удар потрапила промислова зона міста.

Про це повідомляє "Суспільне".

За інформацією видання, вибух пролунав вдень, приблизно о 13:00. Спеціалісти ДСНС знайшли залишки теплової пастки. Що це за пастки та чим вони небезпечні, розповів старший сапер групи піротехнічних робіт Антон Педченко.

"Ми виявили обманну ціль з ракети "Іскандер", маркування її 9П899, тобто вона залишає після себе хибний тепловий слід, на який реагує ППО. Тоді ППО саму ракету не збиває, а збиває саме ці цілі".

Одну з таких обманних цілей помітили перехожі. Вона була схожа на нерозірваний снаряд та пробила асфальт. Як зазначили сапери, ця пастка небезпечна.

"Він (снаряд - УНІАН) не настільки вибуховий, але температура горіння велика і, якщо бути поблизу, можна отримати великі опіки", — сказав Педченко.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ЗСУ знищили замасковані позиції окупантів на Харківщині.

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