Вибуховий інцидент трапився в одному з сіл Ізюмського району.

У Харківській області чоловік працював на городі і підірвався на ворожій вибухівці.

Як повідомляє поліція Харківської області, інцидент трапився у неділю, 9 квітня, близько 12:30 в селі Сніжківка Ізюмського району. "...На вибуховому пристрої підірвався чоловік. Працівники поліції встановили, що вибух пролунав, коли 38-річний місцевий житель порався в городі", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці закликали громадян бути обережними та не наближатися до незнайомих предметів, а у разі їх виявлення телефонувати "101" чи "102".

Відео дня

Ситуація в Харківській області - сьогодні це варто знати

Росіяни після повномасштабного вторгнення змогли окупувати частину Харківської області, але згодом їх прогнали захисники України. Супротивники під час відступу мінували території.

Варто зазначити, що у регіоні вже не раз лунали вибухи, зокрема, 29 березня стало відомо, що біля міста Барвінкове машина наїхала на протитанкову міну, загинули дві особи, зокрема, 16-річний хлопець.

Вас також можуть зацікавити новини: