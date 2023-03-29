Ще двоє чоловіків внаслідок вибуху отримали поранення та були госпіталізовані.

У Харківській області автомобіль наїхав на протитанкову міну. Інцидент трапився в Ізюмському районі, поблизу міста Барвінкове.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, у результаті вибуху загинули двоє людей - 16-річний хлопець і 34-річний чоловік. Ще двоє чоловіків 20 й 24 років отримали поранення та були госпіталізовані.

"Вкотре закликаю всіх! Не рухайтесь невідомими чи неперевіреними дорогами. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, річки. Не чіпайте підозрілі предмети. Це дуже небезпечно і може коштувати життя", - закликав голова ОВА.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в Харківській області місцевий водій став черговою жертвою російського снаряда: чоловік випадково наїхав на міну й підірвався на смерть.

А 20 березня в Херсонській області чоловік втратив ногу, підірвавшись на російській міні. Пізніше, 26 березня, на Херсонщині двоє чоловіків 24 та 18 років підірвалися на залишеній російськими загарбниками міні. Один постраждалий втратив обидві ноги, інший отримав поранення грудної клітини та мінно-вибухові травми.

На деокупованих і прифронтових територіях небезпека натрапити на ворожі міни залишається дуже високою, тож українцям радять бути вкрай обережними й не заходити в небезпечні зони.

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