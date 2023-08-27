Попередньо, ударів було завдано із реактивної системи залпового вогню.

Російські окупанти у неділю, 27 серпня, обстріляли Богодухівський район Харківської області, унаслідок чого загинула молода жінка, та виникла пожежа.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, ворог завдав ударів по Богодухівському району області. "Близько 13 години внаслідок ворожого обстрілу с. Одноробівка Золочівської громади загинула жінка, 1984 року народження, яка перебувала на території домоволодіння", - написав голова ОВА.

Крім того, унаслідок обстрілу виникла пожежа в кіоску. На місце події були спрямовані підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій та медики екстреної допомоги. За попередніми даними, додав Синєгубов, ударів було завдано із реактивної системи залпового вогню.

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Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 27 серпня, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що ворог ударив по Вірівці Тягинської громади.

Унаслідок обстрілу загинула 35-річна жінка, а ще одного місцевого жителя доставили до лікарні з пораненнями.

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