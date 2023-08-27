Минулої доби у області унаслідок обстрілів одна людина загинула, а ще четверо зазнали поранень.

Російські окупанти вкотре обстріляли територію Херсонської області, унаслідок чого загинула жінка, а чоловік дістав поранення.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, ворог вкрив вогнем Вірівку Тягинської громади. "На жаль, постраждали люди. Через російський обстріл загинула 35-річна жінка, ще одного місцевого жителя доставили до лікарні з пораненнями", - заявив він.

Раніше Прокудін також повідомив, що за минулу добу противник здійснив 61 обстріл області, випустивши 272 снаряди з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та безпілотників. По Херсону ворог випустив 36 снарядів.

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Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю об'єкта критичної інфраструктури, територію та будівлю медичного закладу, будівлю підприємства у Херсоні; територію національного парку та складські приміщення у Бериславському районі.

"Через російську агресію одна людина загинула, ще чотири - дістали поранення", - зауважив голова ОВА.

Ситуація на Херсонщині

На Херсонщині окупанти влаштовують "полювання" на українців, скидаючи вибухівку з БПЛА. Один із таких злочинів стався у селі Золота Балка, де росіяни скинули на 43-річного чоловіка вибухонебезпечний предмет. Людина отримала множинні поранення грудної клітки, живота та ноги.

Станом на 23 серпня 2023 року на лівобережжі Херсонської області тривала контрбатарейна боротьба, Сили оборони України намагалися вичистити певну територію.

24 серпня 2023 року внаслідок ворожих обстрілів правобережжя Херсонської області було вбито тракториста та поранено 7-річну дівчинку. Тракторист працював у полі поблизу населеного пункту Широка Балка та отримав несумісні з життям поранення. Дитина потрапила під удар у квартирі, вона отримала поранення спини, руки та ноги.

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