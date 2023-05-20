Загинули двоє цивільних, один отримав поранення.

Вночі ворог масовано атакував Київщину дронами, однак цим не обмежився. Під ранок російські окупанти завдали також авіаударів по населених пунктах Херсонської області.

Під обстрілами опинилися Берислав та Кіндійка в Бериславському районі, повідомляє Офіс генерального прокуратура. Є значні руйнування та жертви.

"За даними слідства, 20 травня близько 4:00 російські військові вчергове обстріляли Берислав. Ворожий снаряд поцілив у приватний будинок. Під завалами загинули чоловік і жінка. Також внаслідок удару по Кіндійці біля Херсона травми отримав чоловік. Його госпіталізовано. За попередніми даними, окупанти здійснили авіаудари по населеним пунктам", – йдеться в повідомленні.

Відео дня

За цим фактом розпочато розслідування порушень законів та звичаїв війни. Правоохоронці працюють на місці події, щоб задокументувати черговий воєнний злочин, вчинений російськими військовослужбовцями.

Ситуація на Херсонщині - останні новини

Після деокупації правобережної частини Херсонської області українськими силами російські окупанти продовжують тероризувати мешканців звільненої території інтенсивними обстрілами. Як повідомив голова Херсонської ОВА, загалом за минулу добу противник здійснив 53 обстріли з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Обласний центр, Херсон, обстріляв двічі, випустивши 11 снарядів.

Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові квартали, територію та будівлю автозаправної станції у Бериславському районі. Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону повідомила, що загалом зруйновано п’ять житлових будинків.

Вона Гуменюк зазначила, що обстріли окупантів стали менш інтенсивними, що є наслідком роботи українських військових щодо знищення артилерії ворога.

"Ворог продовжує атаки керованими авіабомбами, застосовує їх по прифронтових регіонах. Над ранок вдарили знову по Бериславу. … Вчора протягом дня вони намагалися атакувати Кізомис, вночі змінили напрямок на Берислав. Ці напрямки послідовно потерпають від атак керованими авіабомбами, там, де ворог не може досягати артилерією, наземними засобами ураження … В цілому кількість обстрілів була, скажемо так, стриманою. Це наслідки нашої бойової роботи. Напередодні ми знищили досить потужний запас їхніх артилерійських установок, вони потребують часу, аби перетягнути. … За минулу добу результат нашої роботи – зенітно-ракетний комплекс "Стріла 10" і протитанковий ракетний комплекс на лівому березі", – сказала вона.

Вас також можуть зацікавити новини: