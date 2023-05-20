Під час нічної атаки РФ на Київ засобами протиповітряної оборони було знищено у повітрі всі іранські "Шахеди".

Під час масованої атаки РФ у ніч на 20 травня 2023 року сили ППО знищили в українському небі 20 ударних дронів "Shahed-136/131", 18 з яких окупанти спрямували на Київську область з північного напрямку.

Як повідомляють Повітряні сили, усі випущені Росією БПЛА знищено.

Також наприкінці доби 19 травня на східному напрямку в зоні відповідальності повітряного командування "Схід" знищено два ударні дрони типу "Shahed", а на південному напрямку в зоні відповідальності повітряного командування "Південь" знищено розвідувальний БпЛА "Мерлін-ВР".

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Протягом минулої та поточної доби тактичною авіацією Повітряних Сил здійснено до тридцяти літаковильотів на вогневе ураження та винищувальне авіаційне прикриття.

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Після опівночі в Києві, Київській та Чернігівській областях була оголошена повітряна тривога. Вже незабаром у Києві спрацювала ППО, потім місцева влада повідомила про пожежу в Дніпровському районі столиці.

Згодом у КМВА додали, що під час нічної атаки РФ на Київ засобами протиповітряної оборони було знищено у повітрі всі іранські "Шахеди". Уламки впали у чотирьох районах, без жертв.

Це вже одинадцята атака на столицю з початку травня. Ворог усіма силами намагається завдати ураження по ключових об'єктах в Києві і одночасно виснажити ресурси нашої ППО. Крім того, рашисти таким чином прагнуть тримати в глибокій психологічній напрузі цивільне населення.

Генштаб підсумував, що впродовж минулої доби російські загарбники завдали по українській території 62 авіаудари, здійснили 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, а також шість разів били ракетами.

Під час масованої атаки РФ по Україні 19 травня сили оборони України збили 3 крилаті ракети "Калібр" і 16 ударних дронів.

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