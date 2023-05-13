Через обстріл Берислав залишився без електропостачання.

О четвертій ранку в суботу, 13 травня, російські окупанти атакували Берислав на Херсонщині авіабомбами, завдавши значних руйнувань.

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, місто знеструмлене внаслідок удару.

"О четвертій ранку ворог атакував місто двома керованими авіабомбами. Пошкоджено будівлю обʼєкта критичної інфраструктури. Через обстріл Берислав залишився без електропостачання. Нині енергетики роблять все можливо, аби щонайшвидше повернути світло в оселі містян. Дивом обійшлося без постраждалих серед мирних людей", – повідомив голова ОВА.

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Ситуація на Херсонщині - що відбувається в регіоні

Після звільнення правобережної частини Херсонщині і міста Херсон українськими силами, російські окупанти не припиняють тероризувати мешканців деокупованої території обстрілами з різних видів зброї, вбиваючи населення і завдаючи значних руйнувань.

За інформацією ОВА, тільки за минулу добу противник здійснив 88 обстрілів (з них 15 – по Херсону), випустивши 445 снарядів. Ударів завдавали з важкої артилерії, "Градів", танків, СПГ, ПТРК, БПЛА та авіації.

Пошкоджені житлові квартали, освітній заклад в Херсоні, будівля сільради в Білозерській громаді. Через російську агресію дві людини загинули, ще чотири дістали поранення.

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