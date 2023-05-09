Контрнаступ Сил оборони України вже відбувається "невеликими кроками" і "в потрібний момент він буде реалізований у повній фазі".

Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявляє, що російські загарбники потужно обстрілюють прибережну частину Херсонської області, бо дуже налякані очікуваним контрнаступом Збройних сил України. Про це вона повідомила в ефірі інформаційного марафону.

"На жаль, вони дійсно налякані контрнаступом настільки, що намагаються просто в килимовий спосіб знищити все, що наближається до правого берега, і дуже потужно б’ють саме по прибережних населених пунктах. Під ударами постійно перебувають Херсонський і Бериславський райони, безпосередньо самі міста Берислав, Херсон, Кізомис. Вони б'ють керованими авіаційними бомбами для того, щоб психологічно тиснути на людей (цивільне населення) і на наші підрозділи (Сили оборони України). Нібито їхня потужність настільки велика, що навіть спробувати не варто просуватись вперед", – повідомила Гуменюк.

"Незважаючи на те, що ворог усвідомлює, що форсування Дніпра – це потужна і складна операція, все одно вони побоюються (контрнаступу) з усіх напрямків - які б прогнози аналітики не складали і розповідали, з якого напрямку почнеться контрнаступ", – відзначила речниця.

Відео дня

При цьому, як сказала Гуменюк, контрнаступ "вже йде невеликими кроками", потужності ворога знищуються, і "в потрібний момент він буде реалізований у повній фазі".

Український контрнаступ - деталі

21 квітня на авіабазі в Німеччині відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-11").

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що на цьому засіданні розглядали ключові елементи, які мають допомогти витісненню військ Російської Федерації з України. Йшлося про важку техніку, паливозаправники і антимінні всюдиходи.

Наприкінці квітня президент України Володимир Зеленський сказав, що підготовка до контрнаступу відбувається, але багато чого залежить від постачання західними партнерами необхідного сучасного озброєння, яке допоможе зберегти більше життів українських воїнів, які братимуть участь в деокупації українських територій.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю британському Sky News сказав, що контрнаступ стартує вже скоро, але потрібен правильний момент.