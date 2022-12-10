У медзаклад влучили ворожі снаряди, зазначили в ОП.

У суботу, 10 грудня, російські окупанти обстріляли пологове відділення лікарні у Херсоні.

Будівлю пошкоджено, медпрацівники, пацієнтки та діти не постраждали, про це повідомили в Офісі президента України Володимира Зеленського.

"Херсон, 10.12.22. Окупанти обстріляли медичний заклад! Ворожі снаряди влучили у пологове відділення лікарні", - зазначається в повідомленні.

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Також в ОП показали фото подірявленої окупантами будівлі херсонського пологового відділення.

Ситуація в Херсоні під час війни з Росією - найважливіші новини

У РФ 9 листопада заявили, що відступають з правобережної частини Херсонської області на лівобережну. Вже 11 числа захисники України зайшли у Херсон.

Вороги обстрілюють місто та звільнену частину області, є багато жертв, руйнувань та поранених.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 грудня, внаслідок обстрілів російськими загарбниками частина Херсону залишилась без електропостачання. Електроенергії не мають майже 2,6 тис. абонентів.

Минулої доби окупанти понад 50 разів обстріляли деокуповану частину Херсонської області. Внаслідок обстрілів восьмеро осіб отримали поранення.

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