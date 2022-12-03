У Херсоні через ворожі обстріли є руйнування житлових будинків та іншої інфраструктури, завдано удару по онкодиспансеру.

Окупанти за минулу добу здійснили 28 обстрілів Херсонської області, в результаті ударів поранено одну людину.

Як повідомив в Telegram голова Херсонської обласної Військової адміністрації Ярослав Янушевич, під ворожим вогнем знову опинилися мирні населені пункти області.

Янушевич зазначив, що росіяни обстріляли житлові квартали Херсона, через ворожі обстріли є руйнування житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури міста. Зокрема, ворог влучив в онкологічний диспансер.

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Ситуація на Херсонщині:

З перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну Херсон був під окупацією. 11 листопада 2022 року українські військові зайшли в Херсон.

Після звільнення окупанти регулярно обстрілюють підконтрольну Україні територію Херсонщини.

28 листопада окупантами було пошкоджено насосну станцію міського комунального підприємства "Миколаївводоканал", яка розташована в Херсонській області. Місто могло отримувати тільки технічну воду з Бузького лиману.

Станом 28 листопада 2022 року у Херсоні електропостачання було відновлено для 24% побутових споживачів.

3 грудня 2022 року Херсон залишився без світла через обстріл окупантів.

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