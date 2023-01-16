Унаслідок нової ворожої атаки загинула одна особа, зазначили у Херсонській ОВА.

У Херсоні снаряди російських загарбників сьогодні, 16 січня, поцілили у багатоквартирний будинок і будівлю інтернату, внаслідок чого загинула жінка.

Вранці російські війська вдарили по Херсону з артилерії, про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. Чиновник зазначив, що день почався з нового воєнного злочину російських загарбників, знову під обстрілом були оселі містян, дитячі та медичні заклади.

"У Дніпровському районі міста ворожі снаряди поцілили у багатоквартирний будинок та будівлю інтернату. Попередньо відомо про одну загиблу, яка мешкала в пошкодженому будинку. Жінка померла від отриманих уламкових поранень на місці", - розповів Янушевич.

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Також російські окупанти вкотре атакували обласну дитячу клінічну лікарню.

"Внаслідок атаки вибиті шибки в неонатальному корпусі - ця будівля наразі порожня, тому поранених немає", - додав він.

Ситуація в Херсонській області - сьогодні це треба знати

Росіяни вже не раз обстрілювали Херсон та інші населені пункти регіону, є багато руйнувань, постраждалих та жертв.

Вранці 16 січня Ярослав Янушевич повідомив, що супротивники за добу 90 разів атакували звільнену частину Херсонської області, зокрема, Херсон було обстріляно 21 раз. Очільник Херсонської ОВА додав, що жертвами ворожих обстрілів стали три особи, а 14 людей - постраждали.

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