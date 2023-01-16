Також 14 жителів Херсонщини дістали поранення.

Російські загарбники за добу 90 разів атакували вільну частину Херсонської області.

"За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 90 разів атакували Херсонщину. Мирні населені пункти області потерпали від обстрілів з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків", - повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

Зокрема, місто Херсон росіяни обстріляли 21 раз – атакували житлові квартали міста. Зазначається, що ворог цілеспрямовано ударив по будівлі Червоного Хреста, міській лікарні, центру реабілітації дітей з інвалідністю, суднобудівному заводу, обʼєкту критичної інфраструктури та житлових будинках.

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"Минулої доби через російську агресію троє людейзагинули, 14 жителів Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості", - додав голова ОВА.

Голова ОВА заявив, що росіяни продовжують тероризувати херсонські лікарні.

"Цього разу обстріл дитячої лікарні, внаслідок якого вибито близько 30 вікон в неонатальному (6-ти поверховому) корпусі. Корпус порожній. Інформація про постраждалих відсутня", - зазначив Янушевич.

Обстріли окупантами Херсонської області: подробиці

Російські окупанти регулярно обстрілюють Херсон. Нещодавно ворог влучив у центр реабілітації дітей з інвалідністю - у будівлі вибито вікна та двері, пошкоджено стіну.

15 січня 2023 року повідомлялося, що за минулу добу російські окупанти 76 разів атакували Херсонську область. Тоді жителів Херсона попросили не виходити з укриттів. Російські загарбники обстріляли лікарню в Херсоні. Будівля отримала пошкодження.