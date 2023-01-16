Російські загарбники за добу 90 разів атакували вільну частину Херсонської області.
"За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 90 разів атакували Херсонщину. Мирні населені пункти області потерпали від обстрілів з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків", - повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.
Зокрема, місто Херсон росіяни обстріляли 21 раз – атакували житлові квартали міста. Зазначається, що ворог цілеспрямовано ударив по будівлі Червоного Хреста, міській лікарні, центру реабілітації дітей з інвалідністю, суднобудівному заводу, обʼєкту критичної інфраструктури та житлових будинках.
"Минулої доби через російську агресію троє людейзагинули, 14 жителів Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості", - додав голова ОВА.
Голова ОВА заявив, що росіяни продовжують тероризувати херсонські лікарні.
"Цього разу обстріл дитячої лікарні, внаслідок якого вибито близько 30 вікон в неонатальному (6-ти поверховому) корпусі. Корпус порожній. Інформація про постраждалих відсутня", - зазначив Янушевич.
Обстріли окупантами Херсонської області: подробиці
Російські окупанти регулярно обстрілюють Херсон. Нещодавно ворог влучив у центр реабілітації дітей з інвалідністю - у будівлі вибито вікна та двері, пошкоджено стіну.
15 січня 2023 року повідомлялося, що за минулу добу російські окупанти 76 разів атакували Херсонську область. Тоді жителів Херсона попросили не виходити з укриттів. Російські загарбники обстріляли лікарню в Херсоні. Будівля отримала пошкодження.