Тривають бої у районі населеного пункту Олександрівка.

Українські війська відбили в окупантів три села в Херсонській області.

Про це повідомляється в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України станом на 6:00 6 квітня.

Зазначається, що на Південнобузькому напрямку ворог вживає заходів з відновлення боєздатності та здійснює заходи з інженерного обладнання позицій. Продовжує терор цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області.

Ворог, в результаті наступальних дій Збройних Сил України, втратив контроль над населеними пунктами Добрянка, Нововознесенське і Трудолюбівка. Тривають бої у районі населеного пункту Олександрівка.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Херсоні закінчуються ліки, продукти і паливо. Крім того, жителі стикаються з тиском з боку окупантів, які не тільки розганяють мирні протести, а й проводять облави.

Водночас вчора радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що війська РФ готуються здати Херсон, а в Миколаївській області їх вже немає.

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