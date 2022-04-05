За його словами, в Миколаївській області окупантів вже немає.

Війська РФ готуються здати Херсон, а в Миколаївській області їх вже немає.

Про це заявив радник глави Офісу президента і військовий експерт Олексій Арестович в інтерв'ю Тетяні Поповій.

"Сам Херсон росіяни підготували вже до здачі. Про це мало хто знає, але вони серйозно розглядають залишення Херсона, в тому числі серед інших своїх планів. Це не означає, що Херсон буде звільнений завтра, але а все-таки...", - сказав Арестович.

"У Миколаєві вже взагалі немає противника, всі бої вже ведуться в Херсонській області", - додав він.

За прогнозом Арестовича, у РФ немає сил для наступу на території України, а перемогу собі Путін буде робити "всередині країни". Що ж стосується переговорів, то військові умови збігаються з політичними.

"Росіяни дуже конструктивні і активні. Росіяни просять про переговори, вони проактивна сторона. Головна інтрига - кордон адміністративний Луганської та Донецької областей по адміністративному кордону або до 23 лютого", - зазначив Арестович.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Херсоні закінчуються ліки, продукти і паливо. Крім того, жителі стикаються з тиском з боку окупантів, які не тільки розганяють мирні протести, а й проводять облави.

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