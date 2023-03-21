Супротивники хотіли, щоб постраждало якнайбільше українських рятувальників, стверджує керівник прес-служби тактичної групи "Грім".

У Херсонській області під час відступу російські окупанти замінували територію таким чином, щоб якнайбільше зашкодити українським рятувальникам.

Як передає кореспондент УНІАН у вівторок, 21 березня, про це під час онлайн-брифінгу у медіацентрі "Україна-Одеса" повідомив начальник прес-служби тактичної групи "Грім" Дмитро Плетенчук. Він зазначив, що мінна небезпека на Херсонщині є дуже серйозною. Ворог, відступаючи на лівий берег, замінував великі території, першочергово - аграрні.

За словами Плетенчука, окупанти провели мінування таким чином, щоб нашкодити якнайбільше саме персоналу, який буде проводити розмінування.

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"Тобто, вони проявили усю свою видумку для того, щоб якнайбільше постраждало працівників ДСНС. І, на жаль, ми маємо досить суттєві втрати. Йдеться вже не про один десяток загиблих працівників ДСНС, які приїжджають з різних областей (щоб допомогти у розмінуванні - УНІАН). Втім, вони продовжують виконувати свій обов’язок та рятувати цивільне населення Херсонщини від наслідків перебування тут російських окупантів", - сказав Плетенчук.

За його словами, вчора вкотре людина підірвалася на ворожій міні у лісі, куди пішла по дрова.

Ситуація в Херсонській області - зараз це треба знати

Українські воїни прогнали російських загарбників з правобережної частини Херсонської області. Ворог під час відступу мінував територію.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін заявив, що супротивник перетворив землі регіону на "на рясне мінне поле". 18 березня стало відомо, що Херсонській області передали два механізовані комплекси для розмінування, вироблені у Хорватії.

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