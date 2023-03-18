Передані до регіону комплекси є одними з найкращих у світі роботизованих систем для розмінування.

Херсонська область отримала 2 механізовані комплекси для розмінування "ДОК-ІНГ" MV-4 та МV-10 виробництва Хорватії.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Він зазначив, що російські окупанти перетворили землі Херсонщини "на рясне мінне поле".

"Розмінування ведеться безперервно, але це процес, який потребує часу і кропіткої роботи. Пришвидшити ці роботи можуть машини механічного розмінування", - додав Прокудін.

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За його словами, ці комплекси є одні з найкращих у світі роботизованих систем для розмінування.

"Вони здатні здійснювати розмінування території з продуктивністю роботи до 4000-5000 метрів квадратних в день залежно від складності виконання завдань. Функціонал цих комплексів фантастичний, проте головна їх перевага - збереження життів саперів", - додав голова Херсонської ОВА.

Наслідки війни в Україні

Як повідомляв УНІАН, 17 березня на Херсонщині чоловік під час збирання дров підірвався на міні. У тяжкому стані його доставили до медзакладу.

А 13 березня четверо піротехніків ДСНС України підірвалися на російській вибухівці у селі Посад-Покровське на Херсонщині. Цього ж дня на протитанковій міні підірвався у полі місцевий житель - він перебував в автомобілі. Чоловік загинув на місці.

Раніше, 25 лютого, відразу кілька людей стали жертвами російської агресії, підірвавшись на мінних снарядах окупантів. Так, у Бериславському районі області під час проведення сільгоспробіт загинули двоє фермерів, які на тракторі виїхали в поле й натрапили на російські міни. А один із українців наступив на ворожу розтяжку на своїй власній дачі недалеко від Річкового порту Херсона.

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