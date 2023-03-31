Супротивник десятки разів за добу обстріляв Херсонську область.

Російські загарбники за минулу добу, 30 березня, випустили понад 240 снарядів по Херсонщині, внаслідок чого загинула одна людина.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram. "За минулу добу противник здійснив 64 обстріли, випустивши 243 снаряди. Херсонщина перебувала під вогнем російської авіації, "Градів" та артилерії", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, місто Херсон ворог обстріляв дев'ять разів - 25 снарядів влучили у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки.

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"На жаль, є жертви серед цивільного населення - одна людина загинула, двоє - дістали поранення", - додав він.

Також зазначається, що з деокупованої території області евакуйовано 61 особу.

Ситуація в Херсонській області - зараз це варто знати

Супротивник вже багато разів обстрілював населені пункти регіону, є жертви, постраждалі й руйнування.

Зокрема, 30 березня стало відомо, що вороги спеціально запустили по селу Львове авіабомби, було пошкоджено близько десяти приватних будинків. На щастя, ніхто не постраждав.

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