Російські загарбники за минулу добу, 30 березня, випустили понад 240 снарядів по Херсонщині, внаслідок чого загинула одна людина.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram. "За минулу добу противник здійснив 64 обстріли, випустивши 243 снаряди. Херсонщина перебувала під вогнем російської авіації, "Градів" та артилерії", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, місто Херсон ворог обстріляв дев'ять разів - 25 снарядів влучили у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки.
"На жаль, є жертви серед цивільного населення - одна людина загинула, двоє - дістали поранення", - додав він.
Також зазначається, що з деокупованої території області евакуйовано 61 особу.
Ситуація в Херсонській області - зараз це варто знати
Супротивник вже багато разів обстрілював населені пункти регіону, є жертви, постраждалі й руйнування.
Зокрема, 30 березня стало відомо, що вороги спеціально запустили по селу Львове авіабомби, було пошкоджено близько десяти приватних будинків. На щастя, ніхто не постраждав.