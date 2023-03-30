Через супротивників у селі понівечено багато обійсть.

У селі Львове на Херсонщині внаслідок авіаудару окупантів пошкоджено близько десяти приватних будинків.

Про це повідомляє очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Посадовець оприлюднив відповідне відео, на якому зафіксовано зруйновані будинки та вирву, яка залишилася після влучання російської бомби.

"Село Львове Бериславського району. Ось така вирва лишилася після авіаудару армії РФ. Понівечено близько десяти приватних обійсть. Прицільний удар керованими авіабомбами спрямовано суто по мирних жителях села. На щастя, постраждалих немає", - заявив Прокудін.

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Ситуація у Херсонській області - зараз це варто знати

Як повідомляв УНІАН, минулої доби, 29 березня, російські окупанти 45 разів обстріляли територію Херсонської області, унаслідок чого є загиблий та поранений.

Варто зазначити, що вороги вже багато разів били по населених пунктів регіону з різного озброєння, є багато жертв, постраждалих та руйнувань.

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