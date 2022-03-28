Місто Ірпінь Київської області звільнено від окупантів.
Про звільнення Ірпеня розповів міський голова Олександр Маркушин.
"Наш Ірпінь звільнено від московської нечисті!!! Слава Україні! Слава її захисникам! Вічна пам'ять загиблим Героям!" - зазначив очільник міста.
Чиновниек додав, що наразі триває зачистка міста.
Він також зауважив, що повертатися до Ірпеня поки що небезпечно.
"Ми закріплюємося на наших нових рубежах і далі будемо йти і звільняти Бучу, Гостомель, Ворзель. Ми розуміємо, що на наше місто будуть ще напади, і ми будемо мужньо його боронити. Ірпінь - це Україна", - наголосив Маркушин.
Нагадаємо, рано-вранці 24 лютого російські війська вдерлися на територію України.
Ворог спершу скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ та населені пункти, які знаходяться поруч. Під столицею - в Ірпені, в Гостомелі, на Житомирській трасі та в Бучі йшли бої.