Були бої та обстріли у Гостомелі, Бучі та Ірпені, зазначила місцева влада.

На Київщині минулої доби було неспокійно, окупанти обстрілювали населені пункти.

Про це повідомляється у переданому УНІАН ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

В повідомленні зазначається, що відбуваються постійні бої в напрямку Житомирської траси.

Макарівська громада під обстрілом ворога, а вночі обстріляли Петрушки, Шпитьки, що спричинило пожежі приватних будинків.

Багато сіл в Бучанському районі перебуває в окупації, що наближає гуманітарну катастрофу, бо ворог обстрілює села, і люди не мають можливості виїхати.

Крім того, відбуваються бої та обстріли у Гостомелі, Бучі, Ірпені.

У Броварському районі на території трьох громад перебуває ворожа техніка. Окупанти періодично здійснюють хаотичні обстріли.

Водночас місто Славутич відрізане від постачання харчових продуктів, ліків, речей першої необхідності.

Нагадаємо, 24 лютого рано вранці РФ вдерлася на територію України. Російський президент Володимир Путін назвав війну з Україною "військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти спершу обстрілювали військові об'єкти, а потім атакували і мирні міста, зокрема - Київ.

У Міністерстві оборони Великої Британії вважають, що захоплення Києва досі залишається пріоритетом Кремля у війні проти України.

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