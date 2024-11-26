Російські безпілотники хвилями заходили на столицю України.

Російські окупанти в ніч на вівторок, 26 листопада, знову застосували проти Києва безпілотні літальні апарати.

БПЛА заходили на столицю України з різних напрямків хвилями групами, в яких була різна кількість дронів, повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

У столиці України повітряна тривога тривала більш ніж 5 годин.

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У КМВА додали, що українські воїни виявили та ліквідували понад десяток російських безпілотників, які загрожували столиці:

"Точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні сили".

Новини Києва сьогодні у центрі уваги - що повідомлялося

Росіяни вже тривалий час ночами атакують столицю України ударними дронами. Зокрема, супротивники завдали удару по місту 25 листопада.

У Дарницькому районі уламки впали на приватну забудову, а у Дніпровському - загорілося вікно балкона на дев'ятому поверсі дев'ятиповерхівки. Ще на одній локації уламки пробили кузови машин. Відомості про жертв чи постраждалих не надходили.

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