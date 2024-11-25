Уламки впали на будинки та автівки

Внаслідок російської дронової атаки у Києві сталася пожежа, також зафіксовано падіння уламків.

Як повідомляється у Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації, у Дніпровському районі столиці загорілося вікно балкону на дев'ятому поверсі дев'ятиповерхівки. На іншій локації уламки пробили автомобілі. Інформацію щодо постраждалих ще зʼясовують.

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що в Дарницькому район міста уламки впали на приватну забудову. На щастя, обійшлося без загоряння та постраждалих.

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Нічна атака дронів на Україну

Нагадаємо, що просто зараз бійці протиповітряної оборони відбивають черговий наліт російських дронів-камікадзе. Тривога охопила більшу частину України, у низці областей чули вибухи.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада Росія атакувала Суми безпілотним літальним апаратом, який спорядили шрапнеллю. Внаслідок цієї атаки загинули двоє людей, ще щонайменше десятеро постраждали.

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