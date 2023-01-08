Російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську (Донецька область).
Як повідомили у Краматорській міськраді, внаслідок удару зруйновані заклади освіти та житлові будинки.
"Пошкоджень зазнали 2 заклади освіти, 8 багатоквартирних будинків та гаражі. Без жертв", – зазначили у міськраді.
Мерія також опублікувала фото та відео наслідків обстрілів.
На кадрах можна побачити освітні заклади, всіяні уламками, метрові вирви посеред вулиць, понівечені вулиці та дерева.
Ракетна атака РФ по Донецькій області
В ніч на 8 січня росіяни вели обстріли на різних ділянках лінії фронту та били по відносному тилу.в Донецькій області.
Так, російські окупанти завдали 7 ракетних ударів по Краматорську і 2 по Костянтинівці. Внаслідок цього в Краматорську постраждали будівлі освітнього закладу і промислового об'єкту, а також гаражний кооператив. У Костянтинівці удар прийшовся на промислову зону.
Напередодні під ворожим вогнем опинилися Курахове та Курахівка. Як повідомили в Донецькій ОВА, внаслідок атаки були пошкоджені приватні будинки та мережі, які забезпечують Курахівську громаду теплом.