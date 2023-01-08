Росіяни атакували місто вночі.

Російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську (Донецька область).

Як повідомили у Краматорській міськраді, внаслідок удару зруйновані заклади освіти та житлові будинки.

"Пошкоджень зазнали 2 заклади освіти, 8 багатоквартирних будинків та гаражі. Без жертв", – зазначили у міськраді.

Відео дня

Мерія також опублікувала фото та відео наслідків обстрілів.

На кадрах можна побачити освітні заклади, всіяні уламками, метрові вирви посеред вулиць, понівечені вулиці та дерева.

Ракетна атака РФ по Донецькій області

В ніч на 8 січня росіяни вели обстріли на різних ділянках лінії фронту та били по відносному тилу.в Донецькій області.

Так, російські окупанти завдали 7 ракетних ударів по Краматорську і 2 по Костянтинівці. Внаслідок цього в Краматорську постраждали будівлі освітнього закладу і промислового об'єкту, а також гаражний кооператив. У Костянтинівці удар прийшовся на промислову зону.

Напередодні під ворожим вогнем опинилися Курахове та Курахівка. Як повідомили в Донецькій ОВА, внаслідок атаки були пошкоджені приватні будинки та мережі, які забезпечують Курахівську громаду теплом.

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