У Краматорську постраждали будівлі освітнього закладу і промислового об'єкту, а також гаражний кооператив, а у Костянтинівці удар прийшовся на промислову зону.

Вночі в неділю, 8 січня 2023 року, російські окупанти обстріляли Донецьку область. Ворог здійснив 7 ракетних ударів по Краматорську і 2 – по Костянтинівці.

Як повідомив голова військової адміністрації Донецької області Павло Кириленко, за попередньою інформацією, загиблих та постраждалих під час обстрілів немає.

"Сім ракетних ударів по Краматорську і два по Костянтинівці здійснили російські окупаційні війська цієї ночі. У Краматорську постраждали будівлі освітнього закладу і промислового об'єкту, а також гаражний кооператив. У Костянтинівці удар прийшовся на промислову зону", – зазначив він.

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Крім того, за словами очільника ОВА, кількома годинами раніше під ворожим вогнем опинилися Курахове та смт Курахівка – пошкоджені приватні будинки та мережі, які забезпечують Курахівську громаду теплом.

Удари окупантів по Донецькій області

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що внаслідок бойових дій Бахмут зруйновано на понад 60 відсотків. Він додав, що українські захисники мужньо боронять місто і не дають ворогу просуватися.

Компанія Maxar Technologies показала, який вигляд має Бахмут Донецької області із супутника після російських бомбардувань. Для порівняння було опубліковано знімки, датовані 1 серпня 2022 року та 4 січня 2023 року.

29 грудня 2022 року окупанти завдали чотирьох ракетних ударів по Костянтинівці на Донеччині. Дві з ракет влучили у центр для переселенців.

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