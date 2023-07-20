НП в Криму сьогодні сталася на північному заході, стверджує посіпака РФ.

Ватажок окупаційної адміністрації поки ще захопленого Росією Криму Сергій Аксьонов стверджує, що сталася нова НП - у результаті удару, завданого ворожим безпілотником, пошкоджено багато "адміністративних будівель".

Гауляйтер у Telegram написав, що атака дроном була на північному заході півострова. "Внаслідок удару ворожого БПЛА в одному з населених пунктів... пошкоджено чотири адміністративні будівлі. На місці працюють профільні служби", - понив він.

Аксьонов стверджує, що унаслідок атаки нібито "загинула" дівчинка-підліток. Варто зазначити, що російські окупанти спеціально атакують безпілотниками-камікадзе і ракетами мирні населені пункти, дрони-вбивці не раз влучали у будинки, є багато жертв, руйнувань і постраждалих.

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Супротивники вже не раз повідомляли, що в Криму нібито "перехоплювали" безпілотники, а також хвалилися "ліквідацією" балістичних ракет.

Протягом цього тижня вже було кілька НП в Криму - рано вранці 17 липня біля Кримського мосту було кілька вибухів, потім стало відомо про серйозне пошкодження автомобільної частини споруди, і російська сторона звинуватила українську в атаці надводними дронами.

Пізніше - вранці 19 числа, стало відомо, що на Старокримському полігоні виникла пожежа, були сильні вибухи. У Державній прикордонній службі України повідомляли, що на полігоні "закурив" склад з боєкомплектом.

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