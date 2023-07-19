Через НП в Криму перекрита траса "Таврида".

У тимчасово окупованому росіянами Криму виникла пожежа на полігоні, який знаходиться в Кіровському районі, почалися дуже сильні вибухи.

Із зони, розташованої біля полігону, хочуть тимчасово евакуювати жителів чотирьох населених пунктів (понад 2 тис. осіб), написав ватажок окупаційної адміністрації півострова Сергій Аксьонов в Telegram.

Через НП на полігоні траса "Таврида" перекрита. Так званий радник псевдоочільника Криму Олег Крючков повідомив, що перекрита частина дороги зі 118 кілометра по 130-й км. За його даними, транспорт перенаправляють на стару керченську дорогу - можна їхати через Старий Крим та Первомайське.

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Після того, як РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, і Київ відмовився від політико-дипломатичного шляху повернення Криму під свій контроль, на півострові не раз лунали вибухи на об'єктах, які супротивник використовує для продовження агресії проти нашої країни.

Зокрема, 17 липня потужні вибухи чули біля Кримського мосту, який є однією з найважливіших російських транспортно-логістичних артерій. Після того, як пролунали вибухи, стало відомо, що обвалився проліт автомобільної частини мосту.

Після НП на Кримському мосту в РФ стверджували, що з української боку була здійснена атака надводними дронами. Пізніше в Службі безпеки України пообіцяли, що після перемоги над Росією розкриють подробиці пошкодження мосту.

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