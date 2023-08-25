По окупантах успішно відпрацювали безпілотники, кажуть джерела УНІАН.

Україна завдала удару по російській 126-й окремій гвардійській бригаді берегової оборони Чорноморського флоту у селі Перевальне (окупований Крим).

Як повідомило УНІАН джерело в СБУ, це булі спільна спецоперація військової контррозвідки Служби безпеки та Збройних сил України. По окупантах успішно відпрацювали безпілотники. Їх точну кількість не називають, але відзначають, що це була група дронів.

"Наразі вже точно можна говорити про кілька десятків вбитих та поранених росіян. Було уражено й місця зберігання боєприпасів. Також зазнала серйозних пошкоджень військова техніка. Окупанти виявилися абсолютно неготовими до такої спецоперації СБУ та ЗСУ. Нашим безпілотникам вдалося обійти всі системи захисту ворога", - заявили в спецслужбі.

Відео дня

Тож, джерела в СБУ прогнозують ще більше сюрпризів для російських окупантів у майбутньому.

Дрони в Криму: що відомо

Нагадаємо, сьогодні вночі окупаційна влада Криму повідомила про атаку дронів. Місцеві мешканці повідомляли, що у небі бачать велику кількість БПЛА.

У Міноборони РФ заявили, що ППО нібито вдалося знищити 9 безпілотних летальних апаратів, а ще 33 - "приземлити" засобами РЕБ.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі LIGA.net заявив, що було завдано удару по 126-й окремій гвардійській бригаді берегової оборони Чорноморського флоту.

"Ураження було. Це не перший удар по 126-й бригаді. Як в останньому інтерв'ю заявив генерал-майор Кирило Буданов: Україна тепер може завдавати ураження і реалізовувати операції в будь-якій точці окупованого Криму", – сказав він.

Вас також можуть зацікавити новини: