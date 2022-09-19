На криворізьких гідротехнічних спорудах продовжуються роботи з ліквідації наслідків ворожих ракетних ударів.

Рівень води в річці Інгулець не перевищує критичні позначки, підтоплення житлових будинків в Кривому Розі ліквідовано.

На гідротехнічних спорудах міста продовжуються роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів, повідомив начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі.

"На гідротехнічних спорудах міста продовжуються роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів. Рівень води падає по всій території підтоплення, на усіх ділянках він не перевищує критичних позначок. Підтоплення житлових будинків ліквідовано. Продовжується робота з відкачки води з прибудинкових територій. Всього з початку робіт відкачано 4 158 м куб. води", - повідомив він.

Відео дня

Нагадаємо, 14 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу сімома крилатими ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації.

Ворог поцілив по об'єктах критичної та транспортної інфраструктури міста, зокрема, по дамбі. Внаслідок удару почалося підняття рівня води в р. Інгулець, через що вночі відбувалась евакуація людей у двох районах міста, оскільки почалося підтоплення будинків.

15-16 вересня ворожі війська знову завдали ударів по цій дамбі.

17 вересня Вілкул повідомив, що у місті ліквідовано підтоплення житлових будинків, триває ліквідація наслідків ракетних ударів окупантів. На гідротехнічних спорудах міста продовжуються роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів.

Вас також можуть зацікавити новини: