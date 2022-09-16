Рятувальники та аварійні служби вже ліквідують наслідки "прильотів".

Вдень 16 вересня 2022 Російська Федерація знову завдала ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

"Кривий Ріг - ракетний удар. Залишайтесь у укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі" - повідомив начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул у своєму Телеграм-каналі.

О 12:51 було оголошено повітряну тривогу в Дніпропетровській області. Згодом у місцевих пабліках почала з'являтися інформація про звуки вибухів у Кривому Розі. О 13:21 дали відбій повітряної тривоги.

Відео дня

Місцеві Телеграм-канали вже опублікували відео моменту "прильоту" в Кривому Розі:

Згодом голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що росіяни скерували свої ракети по критичній інфраструктурі.

"Серйозні руйнації гідротехнічних споруд. Рятувальники та аварійні служби вже ліквідують наслідки "прильотів". Роблять усе, щоб запобігти техногенній катастрофі", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

Росія атакує ракетами Кривий Ріг

14 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу сімома крилатими ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації.

Ворог поцілив по об'єктах критичної та транспортної інфраструктури міста, зокрема по одному з об'єктів гідротехнічної інфраструктури. Внаслідок удару почалося підняття рівня води в р. Інгулець, через що вночі відбувалась евакуація людей у двох районах міста.

15 вересня Вілкул повідомив, що російські окупанти знову завдали ракетного удару по Кривому Рогу. За його словами, цього разу ворог влучив ракетою у промислове підприємство, там є "серйозні руйнування".

Під час нової повітряної тривоги вже близько 17:00 того ж дня Вілкул повідомив, що російські окупанти знову завдали ударів по території в районі гідротехнічних споруд.

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