Серед захворілих у Маріуполі є немовля, зазначили у міськраді.

В окупованому Маріуполі поширюється захворюваність на гостру кишкову інфекцію, зокрема, дизентерію та сальмонельоз.

Про це повідомляє Маріупольська міськрада. "В окупованому Маріуполі розповсюджується захворюваність на гостру кишкову інфекцію. За інформацією місцевих пабліків, санітарно-епідеміологічна служба міста зафіксувала збільшення кількості жителів, які потрапляють до лікарень зі збудниками дизентерії та сальмонельозу. Зокрема, серед пацієнтів - місячне немовля", - йдеться у повідомленні.

Ззаначається, що причиною поширення захворювання стали неякісні продукти харчування на стихійних ринках, які "розквітли" при окупантах.

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"При цьому нормального лікування у місті немає. Тож люди важко одужують після виявлення інфекцій. А гострі кишкові інфекції можуть мати й летальні наслідки", - наголосили у міськраді.

Ситуація в Маріуполі - зараз це варто знати

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 квітня, у міськраді також повідомили, що у Маріуполі зростає смертність, а на Старокримському цвинтарі міста виявили великий сектор свіжих поховань.

Однією із причиною такої смертності названо також критичний рівень медицини в окупованому місті, адже лікарів не вистачає, а медзаклади не мають необхідного обладнання та ліків.

Варто зазначити, що росіяни майже повністю знищили місто, а потім почали масово зносити потрощені будівлі.

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