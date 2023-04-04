Серед причин високої смертності людей – критичний рівень медицини в місті.

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області зростає смертність, на Старокримському цвинтарі виявили великий сектор свіжих поховань.

Про це повідомила Маріупольська міська рада у Telegram. Зазначається, що в окупованому місті продовжує зростати смертність, про що свідчить велика кількість нових могил.

"А поруч – не розміновані та не прибрані залишки російських снарядів. Смертність зростає й через критичний рівень медицини в окупованому Маріуполі. Лікарів не вистачає, медзаклади не мають необхідного обладнання та ліків. Тож маріупольці не мають доступу до нормального лікування", - йдеться у повідомленні.

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Ситуація у Маріуполі

Як повідомляв УНІАН, влада тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області вже розробляє плани відновлення міста після деокупації від російських військ.

Водночас росіяни почали будувати вздовж траси на Маріуполь фортифікаційні споруди. Як зазначив радник мера окупованого міста Петро Андрющенко, ці споруди почали зʼявлятися на межі Донецької та Запорізької областей.

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