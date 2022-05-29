За попередніми даними, з Маріуполя крадене українське добро має прибути у Ростов-на-Дону, зазначив радник очільника міста.

Український металопрокат окупанти вантажать другий день на російське судно, що вчора зайшло у порт Маріуполя.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Продовжується завантаження української рулонної сталі/металопрокату в Маріупольскому торговельному порту. Вчора за підтримки та супроводження російських військових в акваторію порту зайшло російське вантажне судно типу "річка-море" РМ3 класу "Славутич" під російським прапором порт приписки Ростов-на-Дону. Другу добу стоїть під завантаженням", - написав Андрющенко.

Він додав, що порт призначення вантажу, за попередніми даними, - Ростов-на-Дону.

"Черговий факт офіційного мародерства Росією як державою. Вже навіть ніхто не ховається", - зазначив він та поширив відео з процесом завантаження металопрокату.

Нагадаємо, вчора Петро Андрющенко повідомив, що у Маріуполь зайшла велика група кадирівців, після появи яких розпочалось завантаження українського металопрокату з Маріупольського порту.

Радник мера зазначив, що не без допомоги кадирівців окупанти знайшли маріупольских фахівців для роботи у порту.

Як зауважив Андрющенко, оскільки немає підтвердження розблокування "нових воріт", метал будуть вивозити з порту малими партіями.

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