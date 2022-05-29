Український металопрокат окупанти вантажать другий день на російське судно, що вчора зайшло у порт Маріуполя.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Продовжується завантаження української рулонної сталі/металопрокату в Маріупольскому торговельному порту. Вчора за підтримки та супроводження російських військових в акваторію порту зайшло російське вантажне судно типу "річка-море" РМ3 класу "Славутич" під російським прапором порт приписки Ростов-на-Дону. Другу добу стоїть під завантаженням", - написав Андрющенко.
Він додав, що порт призначення вантажу, за попередніми даними, - Ростов-на-Дону.
"Черговий факт офіційного мародерства Росією як державою. Вже навіть ніхто не ховається", - зазначив він та поширив відео з процесом завантаження металопрокату.
Нагадаємо, вчора Петро Андрющенко повідомив, що у Маріуполь зайшла велика група кадирівців, після появи яких розпочалось завантаження українського металопрокату з Маріупольського порту.
Радник мера зазначив, що не без допомоги кадирівців окупанти знайшли маріупольских фахівців для роботи у порту.
Як зауважив Андрющенко, оскільки немає підтвердження розблокування "нових воріт", метал будуть вивозити з порту малими партіями.
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