Після появи "кадирівців" розпочалась погрузка українського металопрокату з Маріупольського порту.

У Маріуполь зайшла велика група "кадирівців".

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Все до купи. Вчора ввечері надійшла інформація, що в Маріуполь зайшла велика група "кадирівців", - написав він.

Радник зауважив, що сьогодні окупанти поновили реальні спроби навантаження металопрокату в Маріупольському порту.

"Це вказує, що окупанти віддали Маріуполь на відкуп "кадирівцям" на розграбування і не буде жодного "відновлення". Лише мародерство і терор", - резюмував Андрющенко.

І додав, що не без допомоги "кадирівців" окупанти знайшли маріупольських спеціалістів для роботи у порту.

Як зазначив Андрющенко, оскільки немає підтвердження розблокування "нових воріт", метал будуть вивозити з порту малими партіями. Він закликав ЗМІ допомогти зі встановлення вантажоотримувачів та маршруту суден.

Як повідомляв УНІАН, раніше мобільні патрулі окупантів зі складу "кадирівців" почали патрулювати Маріуполь і знущатися з людей.

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