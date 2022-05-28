У Маріуполь зайшла велика група "кадирівців".
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Маріуполь. Все до купи. Вчора ввечері надійшла інформація, що в Маріуполь зайшла велика група "кадирівців", - написав він.
Радник зауважив, що сьогодні окупанти поновили реальні спроби навантаження металопрокату в Маріупольському порту.
"Це вказує, що окупанти віддали Маріуполь на відкуп "кадирівцям" на розграбування і не буде жодного "відновлення". Лише мародерство і терор", - резюмував Андрющенко.
І додав, що не без допомоги "кадирівців" окупанти знайшли маріупольських спеціалістів для роботи у порту.
Як зазначив Андрющенко, оскільки немає підтвердження розблокування "нових воріт", метал будуть вивозити з порту малими партіями. Він закликав ЗМІ допомогти зі встановлення вантажоотримувачів та маршруту суден.
Як повідомляв УНІАН, раніше мобільні патрулі окупантів зі складу "кадирівців" почали патрулювати Маріуполь і знущатися з людей.